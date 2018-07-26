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Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие инфраструктуры в России

Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие инфраструктуры в России

26 июля 2018, 15:23
Рубрика: В мире
Метки: БРИКС, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ

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Новый банк развития, учрежденный в рамках БРИКС, выделит России кредит на миллиард долларов под инфраструктурные проекты, рассказал РИА Новости вице-президент банка и его главный финансист Лесли Маасдорп в кулуарах делового форума.

"Примерно миллиард долларов — это та сумма, которую мы будем выделять ежегодно России и всем другим странам. Сейчас мы предоставляем от 4 до 5 миллиардов долларов в год, и это вырастет примерно до 7-8 миллиардов долларов. Так что в следующем году в Россию будет инвестирован еще миллиард долларов в инфраструктуру", — заявил Маасдорп на саммите БРИКС.

При этом финансист подчеркнул, что средства пойдут на разные цели — от строительства портов и дорог и транспортной логистики до энергетических проектов. Он также отметил среди важных задач восстановление городской среды, обработку бытовых отходов и продвижение безотходной экономики.

Маасдорп подчеркнул, что его структура находится в постоянном диалоге с российскими финансовыми организациями. В частности, Новый банк развития может сотрудничать с Газпромбанком, Сбербанком и ВТБ.

РИА Новости

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