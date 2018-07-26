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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Чеченэнерго" и "Янтарьэнерго" объединят опыт в модернизации энергосистемы

Чеченэнерго и Янтарьэнерго объединят опыт в модернизации энергосистемы

26 июля 2018, 14:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ЯНТАРЬЭНЕРГО

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В рамках основных задач АО "Чеченэнерго", поставленных главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и руководителем Оперативного штаба по развитию электроэнергетического комплекса, советником главы ЧР, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым, среди приоритетных направлений в работе предприятия обозначено внедрение в республике "умных сетей".

Управляющий директор АО "Чеченэнерго" Русланбек Докуев провел рабочую встречу с генеральным директором АО "Янтарьэнерго" Игорем Маковским на которой, в присутствии заместителей руководителя энергокомпании, начальников служб и отделов, были обсуждены вопросы организации взаимодействия двух энергокомпаний. В частности, чеченским энергетикам интересен опыт в области цифровизации электросетевого комплекса, мероприятий по снижению потерь электроэнергии и развития возобновлемых источников энергии. Сторонами определены ключевые направления в сотрудничестве, которые станут основой для заключения соглашения между электросетевыми компаниями.

В области внедрения "интеллектуальных сетей" "Янтарьэнерго" достиг значительных успехов. Реализованные в Калининградской области проекты позволили рекордно повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса, что позволяет превосходить по основным показателям лучшие зарубежные аналоги.

- Уверен, что сотрудничество "Чеченэнерго" с "Янтарьэнерго" станет плодотворным и полезным, позволит в разы увеличить надежность электроснабжения потребителей Чечни и снизить потери электроэнергии, - отметил Русланбек Докуев.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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