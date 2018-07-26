Энергетики ЕТК проводят диагностические испытания тепломагистралей с помощью робота

24 июля завершились испытания участка магистрали диаметром 800 мм. по адресу Токарей, 40 с помощью модифицированной модели робота-дефектоскопа. Использование роботизированного комплекса позволяет принять превентивные меры – найти потенциально слабые места, предупредив повреждения, и провести ремонтные работы на локальных участках с критическими отклонениями по дефектам.

В 2012 году энергетики ЕТК решили опробовать в диагностике магистральных трубопроводов инновационную технологию, разработанную Санкт-Петербургской компанией АО "Диаконт". Эксперимент удался, появились четкие перспективы дальнейшего использования. С тех пор модель усовершенствовали, повысив скорость прохождения диагностируемого участка и, добавив к визуальному исследованию метод переменного намагничивания. На сегодняшний день телеуправляемому роботу, обеспечивающему возможность тестирования поземных теплотрасс и синхронную передачу информации, нет аналогов в мире. Его применение предназначено для потенциально уязвимых и труднодоступных участков теплотрассы. Проходя по магистрали со скоростью до 40 метров в час, методом намагничивания и последующего считывания сигнала аппарат измеряет толщину стенок трубы внутренней поверхности, выявляя коррозийные дефекты и критичность толщины стенки. Результаты исследования позволяют оценить запас прочности трубопровода и выбрать необходимый метод ремонта проблемного участка. Диагносты действуют в режиме онлайн-контроля, в рамках которого программа не только определяет места повреждений, но и дает заключение о критичности дефекта и сроке дальнейшей эксплуатации трубы. Управление механизмом ведется с помощью специальных датчиков: картинка, "увиденная" дефектоскопом выводится на экран монитора и анализируется диагностами.

Робот можно использовать для проверки практически всех трубопроводов. Единственное ограничение – диаметр теплотрассы должен быть от 500 до 1400 мм. Специалисты уверены, машина весом около 100 килограммов может преодолеть любые препятствия. Энергетики ЕТК, проанализировав работу дефектоскопа и оценив эффективность нового метода диагностики, планируют расширить зону применения робота в следующую ремонтную кампанию. Эти мероприятия способствуют качественной подготовке тепловых сетей к зимнему сезону, а в отопительный период позволяют избежать нештатных ситуаций, разгрузки источников и отключения потребителей.

Робот уже протестировал 1954 метров тепломагистрали и выявил 40 мест с критичной толщиной стенки трубопровода. К восстановлению трубы приступают оперативные бригады. В этом году проверят 2,3 км трубопровода, в следующем - объем планируют увеличить в два раза.