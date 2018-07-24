Энергоэффективные системы ABB для круизного флота Virgin Voyages

ABB поставит пропульсивные и силовые установки для новой серии судов круизной компании Virgin Voyages (США). В 2020 году на итальянской верфи Fincantieri планируется завершение строительства первого из трех круизных судов по заказу Virgin Voyages. Роскошные лайнеры водоизмещением 110 тыс. тонн, длиной 278 м и шириной 38 м способны вмещать более 2700 пассажиров и 1150 членов экипажа. В проекте использованы системы Azipod®, давно ставшие стандартом для круизного сектора, и новейшие технологиии с фокусом на экологичность и энергоэффективность.

Каждое судно будет оборудовано двумя колонками типа Azipod XO, общей мощностью 32 МВт ("X" – "новое поколение", "O" – для работы на открытой воде). Данная винторулевая система имеет уникальную конструкцию – электродвигатель расположен в погружной гондоле вне корпуса судна. Это возможность освободить ценное место на борту, а также снизить уровень шума и вибрации, что крайне важно для комфорта пассажиров. Оптимизированное рулевое управление (вращение колонки на 360°) позволит судам швартоваться без помощи буксиров. И крайне важное для заказчика преимущество системы Azipod – экономный расход топлива. В сравнении с традиционной валолинией, винторулевая колонка (ВРК) Azipod позволяет снизить топливопотребление на 15%.

“Экологичность в концепте Virgin Voyages для нас одна из первых задач, и мы не сомневаемся, что АВВ и движитель Аzipod помогут ее решить. Кроме того, система Аzipod обеспечивает превосходную маневренность судна, поэтому наш выбор обоснован”, – комментирует старший вице-президент подразделения морской промышленности и технической эксплуатации Virgin Voyages Стюарт Ховкинс (Stuart Hawkins).

“Инновация и высокая эффективность системы Azipod подтверждают фундаментальные принципы стратегии "Электроэнергия. Цифровые технологии. Связь", – комментирует руководитель глобального подразделения "Автоматизация процессов" компании ABB Питер Тервиш (Peter Terwiesch). – Используя 25-летний опыт и возможности для развития, АВВ продолжает совершенствовать технологии Azipod повышая надежность, безопасность, экологичность“.

Также в объеме поставки полный силовой комплекс: генераторы, главный распределительный щит (ГРЩ), распределительные трансформаторы и система дистанционного управления. Четырехтактные среднеоборотные двигатели, вращающие генераторы (четыре на судно), оснащены турбокомпрессорами АВВ серии TPL-C и соответствуют высоким требованиям и оптимальны для подобного лайнера. Интегрирование систем движения и питания позволит достичь высокой работоспособности и снизить объем выбросов.

За 25-летний период, с момента первой установки Azipod, накоплено более 15 млн. рабочих часов с ресурсом 99,8%, сэкономлено свыше 700 000 тонн топлива. Весной текущего года АВВ заключила 100-ый контракт на поставку Azipod в круизном сегменте. Сегодня предлагаемый диапазон мощности движителей от 1,5 МВт до 22 МВт.

Участие АВВ в новом проекте Virgin Voyages проходит в рамках стратегии "Электроэнергия. Цифровые технологии. Связь" и еще раз подтверждает важность развития передовых систем. Среди опций АВВ, предлагаемых в том числе и для данных судов, платформа ABB AbilityTM. Это инструмент расширенного мониторинга работы систем, анализа данных, определения необходимости и планирования обслуживания оборудования, а также удаленная техническая поддержка.