ФСК ЕЭС повысит надежность схемы выдачи мощности крупнейшей теплоэлектростанции России – Сургутской ГРЭС-2

Завершена модернизация подстанции 500 кВ "Сибирская", участвующей в схеме выдачи мощности ряда генерирующих объектов, включая Сургутскую ГРЭС-2 – самую крупную тепловую электростанцию России. ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") инвестировала в проект 635 млн рублей. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), в том числе предприятий нефтегазовой отрасли.

Проведена модернизация систем релейной защиты и автоматики, заменены 14 выключателей 220-500 кВ, 55 разъединителей 220 кВ, смонтированы новые шкафы управления и оборудование телемеханики и связи. На подстанции установлены 28 высокочастотных заградителей 220 кВ. Комплекс выполненных работ позволил улучшить устойчивость сетей 220-500 кВ.

Подстанция 500 кВ "Сибирская" введена в эксплуатацию в 1979 году. Ее суммарная мощность составляет 1002 МВА. Подстанция обеспечивает электроэнергией потребителей Нижневартовского района ХМАО, предприятия ТЭК, включая Нижневартовский газоперерабатывающий завод.