Факторы, стимулирующие рост спроса на волоконно-оптические кабели

Как отмечали эксперты из британской компании Integer Research в докладе, опубликованном в конце 2017 года, спорадический экономический рост, происходящий в разных странах мира (за исключением основных нефтедобывающих стран OPEC), способствует увеличению постоянного инвестирования, что, в свою очередь, приведёт к повышению спроса на кабели и провода в 2018 году.

Телекоммуникационные компании и ведущие провайдеры центров обработки и хранения данных (как главные компании, осуществляющие хранение данных, так и третьи стороны) численно увеличили свои программы капиталовложений в 2017 году. На рынке волоконно-оптических кабелей спрос начал повышаться уже в 2016-2017 г. г., причём спрос вырос настолько, что поставщики оптических преформ (заготовок для производства оптического волокна) достигли номинальной мощности. В начале 2018 года это рынок находится на стадии перераспределения. Потребление оптического волокна увеличилось с 445 миллионов километров в 2016 году до более 500 миллионов километров волокна в 2017 году. Эти показатели могли бы быть ещё выше, если бы производители имели дополнительные резервные мощности. В среднем килограмм преформ идёт на вытяжку километра оптического волокна, таким образом, общемировой показатель величины производственной мощности в настоящее время составляет порядка 16 500 тонн преформ в год.

Если оглянуться назад, то можно заметить, что многие производители оптических преформ были обеспокоены тем фактором, что глобальный рынок волоконно-оптических кабелей поддерживается, в основном, китайским спросом. В Западной Европе и Северной Америке развёртывание волоконно-оптических сетей типа FTTx происходило намного медленнее, чем в Японии, Южной Корее и Китае. Действительно, на протяжении последних 10 лет 80% мирового спроса на волоконно-оптические кабели приходилось всего лишь на пять стран: Китай, США, Индия, Япония и Южная Корея. Исторически стимулом для рынка волоконно-оптических кабелей были более ранние "волны" развёртывания телекоммуникационных сетей дальней связи, предшествующие последующей прокладке региональных, городских сетей, сетей между предприятиями и затем сетей типа "волокно в дом" (FTTx). На каждом этапе крупные производители преформ могли прогнозировать, какой будет каждая такая "волна", даже если они не совсем верно могли оценить интенсивность или уровень спроса.

В настоящее время можно видеть, что последней "волной" стимулирующей спрос на волоконно-оптические кабели, служит огромный объём данных, поддерживаемый расширяющейся экосистемой новых технологий. К ним относятся различные технологии: от потребления видео (Hulu, Netflix), цифрового образа жизни (Samsung/Apple pay) до облачных вычислений, Интернета вещей (Internet-of- things – IoT) и устройств Искусственного интеллекта (Artificial Intelligence – AI). Для того чтобы справляться с таким объёмом данных, телекоммуникационные компании развёртывали сети третьего поколения (3G), сейчас развёртывают сети четвёртого поколения (4G) и в ближайшем будущем будут прокладывать сети пятого поколения (5G). Одним из основных стимулов роста спроса на волоконно-оптические кабели является сочетание повышенной плотности сетей 4G, более глубокого проникновения сетей типа FTTx и гиперконвергентных центров обработки и хранения данных.

Гиперконвергентная инфраструктура – это быстрорастущий класс решений, которые устраняют необходимость в наличии выделенных систем хранения в центрах обработки данных. Каждая смена поколения сетей – от 3G до 4G и FTTx – привела к трёхкратному росту спроса на оптическое волокно за последние шесть лет. Современный крупный центр обработки и хранения данных может стоить 1 миллиард долларов США и содержать волоконно-оптические кабели и другие кабели передачи данных на сумму не менее 80 миллионов долларов США и силовых кабелей почти на такую же сумму. Для сетей следующего поколения (5G и выше) потребуется быстрое увеличение количества микроучастков с высокой плотностью данных и малых сот. Сети 5G требуют ультравысокой надёжности, короткого времени ожидания и исключительно высоких скоростей. Этим сетям также необходимы очень высокие уровни мощности электроэнергии. Для всех этих систем понадобятся огромные объёмы волоконно-оптических кабелей, коаксиальных кабелей и силовых кабелей. Многие новые технологии будут основаны на сетях 5G, а это, в свою очередь, приведёт к развёртыванию всё большего числа плотных малых сот, ворочающих огромными объёмами данных. Для объединения всего этого, в конечном счёте, потребуются волоконно-оптические кабели.

Это объясняет, почему так много ведущих производителей оптического волокна в настоящее время всё активнее инвестируют в производство своих преформ, и почему к 2019 году спрос на оптическое волокно в мире, вероятно, достигнет невероятного уровня: 600 миллионов километров.