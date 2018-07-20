Филиал "Удмуртэнерго" проводит подготовку энергооборудования к осенне-зимнему периоду

За первое полугодие 2018 года на реализацию ремонтных мероприятий филиалом "Удмуртэнерго" было направлено 139 млн. 169 тыс. рублей. Общие затраты на ремонтную программу 2018 года составят 209 млн. 712 тыс. рублей.

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" в рамках подготовки сетевого комплекса Удмуртской Республики к зиме проводит плановые ремонтные работы на оборудовании высоковольтных подстанций, от бесперебойной работы которых зависит надежное электроснабжение населения, социально значимых учреждений и промышленных предприятий региона.

В ведении Удмуртэнерго находится 220 подстанций класса напряжения 220, 110 и 35 кВ общей мощностью 3715,76 MВА. В течение 2018 года на оборудовании подстанций ведутся плановые ремонтные работы. За первое полугодие 2018 года энергетики уже провели капитальный ремонт 155 выключателей 6-110 кВ, капитальный ремонт 134 разъединителей и отделителей-короткозамыкателей (ОД-КЗ) 35-110 кВ. Всего до конца года энергетикам предстоит отремонтировать 224 выключателя и 297 устройств ОД-КЗ.

В течение первых шести месяцев этого года на реализацию ремонтных мероприятий – ремонт оборудования подстанций, замену опор и изоляторов, ремонт воздушных и кабельных линий электропередачи, расчистку и расширение просек под воздушными линиями филиалом "Удмуртэнерго" было направлено 139 млн 169 тыс. рублей. Общие затраты на ремонтную программу 2018 года составят 209 млн 712 тыс. рублей.

Своевременное и качественное выполнение ремонтных мероприятий является залогом успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок, повышает надежность электроснабжения потребителей, способствует снижению технологических потерь электроэнергии, увеличивает эффективность сетевого комплекса.

