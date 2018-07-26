Ингушские энергетики на 37,5 % снизили аварийность в сетях

В филиале МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") существенно улучшили показатели надежности электроснабжения – в первом полугодии специалисты зафиксировали снижение на 37,5 % числа отключений в кабельных и воздушных электросетях. Среднее время перерыва электроснабжения потребителей также сократилось до 35 минут с показателя 1,5 часа годом ранее.

Основными причинами отключений энергетического оборудования являются как воздействие неблагоприятных погодных явлений (70 %), так и технические причины (30 %).



Снижение аварийности зафиксировано на фоне непростой климатической ситуации, в том числе аномально высокой температуры воздуха, грозовых дождей и града. Этот факт, по словам директора филиала "Ингушэнерго" Султана Цечоева, свидетельствует об эффективности реализуемого комплекса мер по анализу аварийности, оперативному реагированию на нештатные ситуации, своевременному ремонту оборудования и повышению квалификации оперативно-ремонтного персонала.

"Учитывая сложные погодные условия и высокий износ электросетевого оборудования, такой результат можно считать существенным, – отмечает он. - Задача следующего года – не только сохранить достигнутый показатель, но и значительно его улучшить. Для этого у нас имеются все необходимые предпосылки. С начала года энергокомпанией успешно выполняется ремонтная программа, в полтора раза превышающая прошлогодние параметры. Основной упор мы сделали на свои слабые стороны – замену ветхих линий электропередачи (опор и проводов), опорно-стержневой изоляции, расчистку просек".

К настоящему времени специалисты филиала уже выполнили 25,3 % от годового плана – отремонтировали 17,94 км линий электропередачи различного класса напряжения, 12 трансформаторных подстанций, подстанционное оборудование на питающих центрах "Карабулак", "Малгобек-1", "Первомайская", "Сунжа-3". Произведена замена 264 опор и 256,2 км неизолированного провода на более надежный самонесущий изолированный провод, от древесной и кустарниковой растительности расчищено 20,35 га трасс ЛЭП.

Большой объем работ по традиции выпадает на третий квартал. В июле-сентябре, согласно графику, энергетики заменят 5,58 км ЛЭП: 2,67 км линий напряжением 35-110 кВ, 0,9 км сетей напряжением 6-10 кВ и 2 км сетей 0,4 кВ. Кроме того, запланирован ремонт подстанционного оборудования – трансформаторов, выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, вводов и т.п.