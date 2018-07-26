Камская ГЭС на 9% увеличила выработку в первом полугодии 2018 г.

В первом полугодии 2018 года Камская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") произвела 1206 млн кВт.ч электроэнергии, что на 9,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (1104 млн кВт. ч). Полезный отпуск составил 1193 млн кВт.ч.

Перечисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды налогов также выросли по сравнению с прошлым годом и составили 95,7 млн руб. Из них в федеральный бюджет направлено 14,2 млн руб., в региональный – 57,8 млн руб. Плата во внебюджетные фонды составила 23,7 млн руб., за аренду земли – 1,2 млн руб., плата за пользование водными объектами – 22,9 млн руб.

Рост выработки во многом связан с реализацией на Камской ГЭС Программы комплексной модернизации оборудования. В рамках этой Программы завершен проект по установке новой системы автоматизированного управления гидроагрегатами (САУ ГА). На 80% выполнена замена гидромеханического оборудования: затворов, мусороулавливающих решеток, затворов турбинной камеры и других элементов.

Также в первом полугодии завершен капитальный ремонт гидроагрегата № 21. Завершаются работы по капитальному ремонту гидроагрегата №2. На очереди - ремонты гидроагрегатов № 10 и 19. Кроме этого, энергетики ведут текущий ремонт вспомогательного, общестанционного и электрооборудования ГЭС и ОРУ 220 и 110 кВт.

Затраты на техническое перевооружение и реконструкцию основного оборудования Камской ГЭС в первом полугодии 2018 г. составили 86,02 млн руб.