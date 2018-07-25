МОЭСК создала прозрачный энергоучет в "Умном квартале" в Марьино

ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний Россети") установило 28 "умных" приборов учета электроэнергии в пяти трансформаторных подстанциях и 30 "умных" общедомовых приборов учета электроэнергии (ОДПУ) в семи домах района Марьино (ЮВАО), вошедших в проект "Умный квартал", курируемый правительством Москвы.

Все приборы учета включены в автоматизированную систему контроля и учета электрической энергии. Такая технология позволяет в автоматическом режиме видеть реальный баланс электроэнергии: сколько электроэнергии пришло на трансформаторную подстанцию и сколько электроэнергии отпущено в каждый конкретный дом. Жителям, в свою очередь, не придется каждый месяц подавать данные о потребленной электроэнергии – все данные с каждой квартиры в автоматическом режиме стекаются в расчетный центр. Помимо этого, станут прозрачными расходы электроэнергии на общедомовые нужды (освещение на лестничных площадках, в подъездах, тамбурах, подвалах и на технических этажах, работа домофона, работа лифта, работа камер видеонаблюдения), что позволит управляющей компании выявлять и устранять возможные незаконные подключения к общедомовой сети. Весь полезный отпуск будет подтверждаться приборами учета.

Такая технология позволит ежегодно только в этих семи домах "Умного квартала" в Марьино сократить потери электроэнергии на 120 тысяч кВтч.

"Умный квартал" в Марьино стал одним из этапов реализации программы перспективного развития систем учета электроэнергии, реализуемой ПАО "МОЭСК" с 2010 года. Только в Москве мы установили 17 446 "умных приборов учета". Однако, несмотря на всю очевидность выгоды для потребителя, связанную с сокращением потерь во внутренних сетях жилых домов, не все управляющие компании приняли общедомовые приборы учета в свои расчеты. На сегодняшний день более 6 тысяч "умных" счетчиков позволяют москвичам экономить на электроэнергии. Планируется, что до конца года, управляющие компании возьмут в расчет более 11 тыс. оставшихся "умных" приборов учета электроэнергии в соответствии с федеральным законодательством", - заявил заместитель генерального директора ПАО "МОЭСК" по передаче и учету электроэнергии Алексей Петухов.