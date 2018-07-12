Орловский филиал МРСК Центра заплатил налоги на 205 млн. рублей

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 6 месяцев 2018 года. В общей сложности за этот период отчисления предприятия в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 205,0 млн. рублей.

99,8 млн. рублей направлено в бюджет Орловской области, 84,7 тыс. рублей земельного налога - в районные бюджеты. Отчисления по страховым взносам (Пенсионный фонд, ФОМС, Фонд социального страхования) и внебюджетным фондам филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" составили 105,1 млн. рублей .

Выполнив в полном объёме свои налоговые обязательства, предприятие вошло в число крупнейших налогоплательщиков Орловской области.