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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Орловский филиал МРСК Центра заплатил налоги на 205 млн. рублей

Орловский филиал МРСК Центра заплатил налоги на 205 млн. рублей

26 июля 2018, 12:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО, НАЛОГИ

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В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 6 месяцев 2018 года. В общей сложности за этот период отчисления предприятия в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 205,0 млн. рублей.

99,8 млн. рублей направлено в бюджет Орловской области, 84,7 тыс. рублей земельного налога - в районные бюджеты. Отчисления по страховым взносам (Пенсионный фонд, ФОМС, Фонд социального страхования) и внебюджетным фондам филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" составили 105,1 млн. рублей .

Выполнив в полном объёме свои налоговые обязательства, предприятие вошло в число крупнейших налогоплательщиков Орловской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго"

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