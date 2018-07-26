Подготовку предприятий ТЭК к осенне-зимнему периоду обсудили в КБР

Управляющий директор АО "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") Аслан Докшукин принял участие в заседании комиссии по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

Начиная работу комиссии, заместитель председателя правительства КБР – министр инфраструктуры и цифрового развития Владимир Болотоков высказал мнение, что проведение предстоящего осенне-зимнего периода без срывов и чрезвычайных ситуаций остается вопросом актуальным и очень важным.

В числе первостепенных задач, требующих системной работы и контроля со стороны руководства муниципалитетов, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР Жамбулат Гасташев обозначил обеспечение текущих платежей и снижение задолженностей за потребляемые энергоресурсы.

"Отмечается снижение уровня платежей предприятий жилищно-коммунального комплекса, в числе которых наиболее проблемным предприятием остается МУП "Водоканал" г.о. Нальчик", - отметил он.

Платежную дисциплину предприятий ЖКХ затронул в своем выступлении и Аслан Докшукин. В частности он подчеркнул, что в первом полугодии 2018 года уровень оплаты за потребленную электроэнергию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 1,3 %. И это снижение, прежде всего, связано с недоплатой предприятий ЖКХ, которая за шесть месяцев текущего года составила 171,8 млн рублей.

По итогам заседания комиссии руководители министерств и главы муниципалитетов республики получили адресные протокольные поручения.