Саяно-Шушенская ГЭС увеличила выработку в первом полугодии 2018 года

По итогам первых шести месяцев 2018 года выработка электроэнергии Саяно-Шушенским гидроэнергокомплексом составила 11,77 млрд. кВт*ч (в т.ч. Майнская ГЭС – 0,73 млрд. кВт*ч). Это значение соответствует среднемноголетним показателям и на 0,5 млрд. кВт*ч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии в бассейне водосбора Саяно-Шушенского водохранилища складывалась благоприятная гидрологическая обстановка. Приточность в зимние месяцы незначительно превышала норму и по результатам первого квартала составила 118% от нормы, а объем снеговых запасов к началу половодно-паводкового периода оценивался на уровне среднемноголетних значений. В мае и июне приток к створу плотины незначительно снизился по сравнению с нормой (90% и 95%, соответственно), однако благодаря качественному планированию и ведению водного режима работы Саяно-Шушенской ГЭС наполнение водохранилища осуществлялось в соответствии с плановым графиком.

На сегодняшний день уровень верхнего бьефа СШГЭС составляет 533,9 м (БСВ*), объем накопленных водных ресурсов – 11,79 км3, резервный (свободный) объем водохранилища – 2,92 км3. В бассейне водосбора наблюдается дождевой паводок, обусловленный обильными осадками в верховьях реки Енисей. По состоянию на 26 июля приточность составляет 4100 м3/с, среднесуточный расход воды – 1578 м3/с. Пропуск воды осуществляется через работающие гидроагрегаты электростанции в соответствии с режимом, установленным Енисейским бассейновым водным управлением.

По прогнозу Гидрометцентра России в третьей декаде июля приток воды в водохранилище станции ожидается в диапазоне 3500 – 4700 м³/с (норма - 2840 м³/с), в августе ожидаемый диапазон притока составляет 2100-2900 м³/с (норма – 2560 м3/с). Гидротехнические сооружения (ГТС) Саяно-Шушенской ГЭС в работоспособном состоянии и готовы к приему паводковых вод. Контрольные параметры состояния ГТС находятся в пределах допустимых значений.

*Балтийская система высот. Отсчет ведется от среднего многолетнего уровня Балтийского моря.