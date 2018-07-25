Студенческие энергетические отряды МРСК Центра и Приволжья продолжают работу на объектах сетевой компании

В ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в самом разгаре пятый трудовой сезон студенческих отрядов группы компаний "Россети". В начале июля к работе на энергообъектах компании приступил 221 студент высших и средних специальных учебных заведений.

Под руководством опытных наставников они участвуют в строительстве объектов технологического присоединения, сборке и ремонте опор линий электропередачи, электромонтаже, прокладке и изоляции кабеля, установке оборудования. Кроме того, ребят привлекают к уборке порубочных остатков при расчистке просек, снятию показаний приборов учета электроэнергии и благоустройству энергообъектов, оформлению документации по технологическому присоединению.

Так студенты из отряда "Энергорегион 18", работающие на объектах филиала "Удмуртэнерго", занимаются строительством распределительных сетей и ремонтными работами на подстанциях в Красногорском, Ярском и Глазовском районах Удмуртской Республики. В частности, на подстанции 35/10 кВ "Пудем" ребята выполняют ремонт разделителей, выключателей, осуществляют покраску оборудования.

В Ивановской области студенты принимают участие в текущем ремонте силового трансформатора Т-1 и масляных выключателей 35 кВ и 10 кВ на подстанции "Дегтярево", ремонте КТП, замене провода на ВЛ 10 кВ. Кроме того, в составе группы учета электроэнергии будущие энергетики приняли участие в обследовании приборов учета у бытовых потребителей Ивановского муниципального района.

А силами студотрядовцев из Кировской области уже собрано 164 выносных щита учета электроэнергии 0,4 кВ. Кроме того, студенты задействованы в работах по замене счетчиков, занесению информации о координатах линии в специальную программу и т.д.

Помимо трудовых будней студенты активно участвуют в спартакиадах, товарищеских матчах по футболу и мини-футболу. Для них организованы экскурсии на объекты сетевой компании, посещения мест боевой славы, музеев филиалов, совместные мероприятия в подшефных детских домах. Например, студенты ивановского отряда "Прометей-2018" перед началом работ побывали с экскурсией на подстанции "Ивановская-6". А в планах студотрядовцев из филиала "Удмуртэнерго" - проведение соревнований по мини-футболу, волейболу, визит в Понинский детский дом, благотворительный субботник в приюте для бездомных собак. Подобные мероприятия с участием студентов запланированы в каждом филиале компании.

Кроме того, ребята принимают участие в мероприятиях в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, активно включились в работу по пропаганде электробезопасности.

Напомним, в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" уделяется значительное внимание возрождению традиции трудового воспитания молодежи, как важной составляющей профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и дальнейшего привлечения компетентных молодых специалистов к работе в сфере электроэнергетики.