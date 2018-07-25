ЦКБМ отгрузило оборудование для Калининской АЭС

АО "ЦКБМ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отправило очередную партию оборудование для Калининской АЭС (Тверская область). На станцию отгружен комплект модернизации для главных циркуляционных насосов ГЦН-195М: корпус выемной части, прокладки и крепеж главного разъема (шпильки, гайки, шайбы, втулки), крепеж блока уплотнения, комплект фланцев с трубами обвязки. Запасные части будут использованы для планово-предупредительного ремонта насосного оборудования третьего и четвертого энергоблоков.

Главные циркуляционные насосы (ГЦН) обеспечивают интенсивную циркуляцию теплоносителя в первом контуре реакторной установки. От надежной и бесперебойной работы ГЦН напрямую зависит безопасность АЭС.

Одним из наиболее ответственных узлов циркуляционного насоса первого контура является главный разъем – место крепления выемной части насоса и сферического корпуса. Чтобы обеспечить герметичность соединения при высоком давлении (более 150 атмосфер) и рабочей температуре около +300’С, каждую шпильку затягивают с усилием в несколько десятков тонн, а суммарное усилие затяжки шпилек – около 3000 тонн.

АО "ЦКБМ" - единственный российский разработчик и изготовитель главных циркуляционных насосов для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). Многолетний опыт инженеров, проектировщиков и испытателей ЦКБМ позволяет создавать насосные агрегаты, отвечающие мировым стандартам атомной отрасли.

Особенностью новейшей модели циркуляционного насоса ГЦНА-1753 (разработан в ЦКБМ) является система водяной смазки подшипниковых узлов и электродвигателя. Новая конструкция позволяет отказаться от использования масла в реакторном отделении - это значительно повышает безопасность реакторной установки. Кроме того, исключение маслосистемы и соответствующего оборудования – маслобаков, маслоохладителей и маслонасосов - ведет к уменьшению металлоемкости ГЦНА и снижению массы агрегата на несколько тонн.

Более семидесяти лет "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (основано в 1945 г.) создает высокотехнологичное оборудование для атомной промышленности: главные циркуляционные насосы, герметичные, консольные, питательные и аварийные насосы для АЭС, а также широкий спектр дистанционно-управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами.