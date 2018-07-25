Участники экологического автопробега МРСК Сибири доехали до Кемеровской области

С 24 по 31 июля МРСК Сибири проводит автопробег на электромобиле Renault Kangoo по трем сибирским регионам: Красноярскому краю, Кемеровской области и Республике Хакасия. В энергопробеге принимают участие популярные блогеры и журналисты самых читаемых изданий Сибири. Участники пробега уже побывали в Козульке, Ачинске, Боготоле, поговорили об экологии с главой Ачинска Илаем Ахметовым и даже прокатили на электрокаре исполняющую обязанности главы Боготола Елену Деменкову.

Там же, в Боготоле, участники провели занимательные уроки электробезопасности для местных школьников.

В Тяжинском районе электрических сетей (РЭС) блогеров и журналистов пригласили экскурсию. Начальник РЭС Вадим Киреев продемонстрировал гостям спецтехнику, помещения, в которых работают энергетики и проводят учения по технике безопасности. Тяжинский РЭС создан в 1962 году и питает населенные пункты Дзержинского района, до его появления поселок питали от трансформаторов железной дороги. А Тяжинскую подстанцию построили спустя 20 лет, в 1982.

Скоро легковой электрический автомобиль необычной экспедиции отправится в Хакасию, а затем вернется в Красноярский край.