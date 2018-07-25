"Ульяновские распределительные сети" обеспечили надежное электроснабжение Международного форума "Инженеры будущего"

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" обеспечили надежное электроснабжение площадки для проведения VII Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2018" в Старомайнском районе Ульяновской области.

Для того чтобы полностью обеспечить электроснабжение всех площадок и инфраструктуры временно созданной для организации форума в спортивно-оздоровительном лагере "Садовка", сотрудники Старомайнского РЭС Димитровградского производственного отделения провели техническое обслуживание подстанции "Красная река", являющейся центром питания площадок форума, а также профилактические работы на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ и трансформаторной подстанции 10-0,4 кВ. Кроме того, организованы внеплановые осмотры питающих линий. На время проведения форума был усилен контроль за состоянием электрооборудования. Только для обеспечения электроснабжения главной сцены форума со всем звуковым и световым оборудованием понадобилась мощность в 60 кВт. Помимо этого обеспеченно бесперебойное электроснабжение жилых домиков для участников форума и девяти площадок, связанных с радиотехнологиями, информационными технологиями, машиностроением, авиационной, аэрокосмической и строительной промышленностью.

"Мы всегда готовы помочь в организации электроснабжения таких масштабных и значимых для области событий. Наши специалисты успешно справились со своей задачей и не допустили перебоев в электроснабжении на площадках форума за все время его проведения", - отмечает заместитель директора - главный инженер филиала "Ульяновские РС" Игорь Антонов.

Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" проводился в седьмой раз. Официальными организаторами форума выступили Союз машиностроителей России, Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодёжи, при поддержке ГК "Ростех" и Лиги содействия оборонным предприятиям. Форум "Инженеры будущего", в котором принимают участие молодые специалисты, ученые, аспиранты и студенты, направлен на популяризацию инженерной профессии, повышение роли молодых специалистов в развитии промышленности, вовлечение их в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса. Всего в Ульяновскую область съехались молодые специалисты из более 300 предприятий и вузов, 70 регионов России и 43 стран ближнего и дальнего зарубежья.