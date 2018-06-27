Уникальный катамаран, работающий на солнечных модулях представили в Чебоксарах

23 июля 2018 года в городе Чебоксары представили первый российский катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных модулях.

Катамаран построен в Санкт-Петербурге. Его крыша обшита полугибкими солнечными модулями суммарной мощностью 9 кВт. Специальные солнечные модули спроектированы и разработаны учеными Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетике. Основой для модулей стали гетероструктурные солнечные элементы, произведенные на заводе "Хевел" в Новочебоксарске. Солнечные модули являются основным источником питания для электродвигателей судна.

Катамаран отправился в экспедицию по рекам России по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новгород — Москва — Астрахань 19 мая. За три месяца судно пройдет более 5000 километров через 20 регионов России. Экспедиция в сотрудничестве с ведущими вузами изучает гидрохимические характеристики и качество воды по маршруту и по итогам построит интерактивную экологическую карту.

Чебоксары — один из 14 городов маршрута, где состоялся научно-технический фестиваль "Эковолна". В рамках фестиваля были организованы лекции, мастер-классы, квесты по теме экотехнологий. Активными участниками мероприятий стали воспитанники чебоксарского технопарка "Кванториум", студенты Чувашского государственного университета.

Директор АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований", руководитель экспедиции "Эковолна" Евгений Казанов: "С помощью российских высокотехнологических компаний-производителей ("Хевел", "Лиотех") нам удалось построить маломерное судно, которое способно пройти от Балтики до Каспия, не загрязняя окружающую среду. Экспедиция "Эковолна" демонстрирует населению возможность путешествий по рекам России на энергии солнца. Во всем мире мы видим развитие и продвижение технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Пресная вода — это стратегический ресурс нашей страны, и эффективное использование водных путей России — это вызов для нового поколения инженеров".

Директор завода "Хевел" Александр Петров: "Мы постоянно работаем над повышением эффективности нашей технологии производства и сегодня выпускаем солнечные элементы с рекордно высоким КПД — более 22%. Эффективность солнечных элементов играет ключевую роль в небольших по площади установках — таких, как на катамаране. И это только начало — наши коллеги из научно-технического центра „Хевел“ уже работают над солнечными решениями для других видов транспорта: от летательных аппаратов до автомобильных прицепов".

Экспедиция проходит в рамках проекта "Инженерные конкурсы и соревнования" дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы.