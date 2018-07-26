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Юнкер: ЕС и США договорились о сотрудничестве по обнулению пошлин на промышленным товарам

Юнкер: ЕС и США договорились о сотрудничестве по обнулению пошлин на промышленным товарам

26 июля 2018, 16:42
Рубрика: В мире
Метки: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА

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Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей в ходе двусторонней встречи главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, среди которых – работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, наращения импорта соевых бобов, рассказал Юнкер на пресс-конференции после встречи с президентом Трампом в Вашингтоне.

"У меня было намерение заключить сделку сегодня, и мы сделали ее сегодня. Мы наметили ряд сфер, где будем работать вместе. (Будем – ред.) работать в направлении нулевых пошлин по промышленным товарам. Это было моим главным намерением – предложить прийти к нулевым тарифам по промышленным товарам", — сказал он. Выступление Юнкера транслировалось на сайте ЕК.

Было решено и усилить сотрудничество в сфере энергетики. По словам Юнкера, ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США. "Это и сигнал для других", — сказал он.

Стороны договорились создать диалог по стандартам.

Помимо этого Евросоюз может и будет импортировать больше соевых бобов из США, отметил глава Еврокомиссии.

"Это была хорошая и конструктивная встреча", — заключил он.

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