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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Ленэнерго" обсудили развитие инновационной деятельности

В Ленэнерго обсудили развитие инновационной деятельности

26 июля 2018, 10:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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В ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") состоялось заседание координационного совета по развитию инновационной деятельности, в ходе которого специалисты обсудили промежуточные итоги инновационной деятельности за 1 полугодие 2018 года и утвердили план работы на 2018 и 1 квартал 2019 года.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено вопросам реализации приоритетных инновационных мероприятий, выполняемых в рамках Концепции цифровизации сетей на 2018 – 2030 годы.

В соответствии с Концепцией планируется создание интеллектуальной распределительной сети 10-110 кВ на территории Санкт-Петербурга с комплексной модернизацей электрических сетей города
для последующего перехода к единой цифровой активно-адаптивной сети. Это позволит повысить надежность и энергоэффективность.

В рамках встречи речь пошла о ключевых проектах программы: вводе цифровых подстанций на базе центров питания 110 кВ "Мартышкино", 35 кВ "Детскосельская", реализации инновационного проекта по созданию "Цифрового района электрических сетей" в филиале "Кабельная сеть", комплексной модернизации распределительных сетей Петроградского, Центрального, Курортного, Василеостровского районов".

Помимо этого, на совете выслушали доклады филиалов о ходе реализации программы инновационного развития за 1 полугодие 2018 года. Руководители филиалов отчитались о готовности эффективно исполнить запланированные мероприятия по программе инновационного развития за 2018 год.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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