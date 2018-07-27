177 сотрудников "Дагестанской сетевой компании" производят допуск к работам в рамках учений группы компаний "Россети"

Палящее солнце, узкие улочки сел, по которым не проехать спецтехнике, скалистый рельеф, легко ломающий победитовые буры, приобретенные для установки новых опор ЛЭП, не стали препятствием для продолжения работ по реконструкции сетей и оснащению их автоматизированными системами учета в рамках первых Всероссийских учений группы компаний "Россети" в Дагестане.

Установка общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах Махачкалы, которой занимаются энергетики МРСК Северного Кавказа, имеет свои особенности, которые связаны в каждом конкретном случае с состоянием оборудования. В одних многоэтажках оно удовлетворительное, в других – не поддается критике.

Как правило, первыми в подъезды многоквартирных домов заходят специалисты АО "Дагестанская сетевая компания", осуществляющие допуск электромонтеров к работам. Как говорят сами энергетики, никогда ранее они еще не сталкивались с таким объемом работ: к учениям привлечено более двух тысяч специалистов со всей страны, и всем им нужно быстро и качественно подготовить рабочие места. Таких допускающих из "Дагестанской сетевой компании" всего 177. От их профессионализма и опыта зависит безопасность тех, кто непосредственно соприкасается с токоведущими частями электросетевого оборудования. Как пояснил главный инспектор Центра технического надзора ПАО "Россети" Владимир Елагин, осуществляющий проверку соблюдения правил и требований безопасности, проведение работ в рамках учений находится под постоянным контролем головной компании. В доме по ул. Советская, 5, где сегодня монтировали общедомовой прибор учета, Владимир Елагин тщательно проверил качество проведенных подготовительных мероприятий, заземление щита учета электроэнергии, наличие предупреждающих плакатов и даже состояние инструментов. Контроль за действиями бригад МРСК Северного Кавказа в повседневном режиме осуществляет заместитель главного инженера, начальник службы производственной безопасности производственного контроля Общества Павел Терещенко. Терять бдительность ни в коем случае нельзя, и это демонстрируют проводимые учения.

- Я делаю заземление, обеспечиваю доступ к щиту, допускаю к работам только после того, как произвожу отключение после согласования с диспетчером. Время проведения работ разное и зависит от того, как щит установлен, какой рубильник, есть ли возможность установить трансформаторы тока. Очень много нюансов, - рассказывает электромонтер электроизмерительной лаборатории Махачкалинских городских электрических сетей Марат Магомедов. - В доме на ул. Советской, 5, например, устанавливается общедомовой счетчик и трансформаторы тока на каждую фазу. Жильцов заблаговременно предупреждаем, развешиваем объявления. В день делаю порядка двух-трех допусков к работам на разных объектах.

В этот же день бригада энергетиков Восточных электрических сетей филиала МРСК Северного Кавказа – "Ставропольэнерго" в составе Юсупа Алиева и Александра Мухина, водителя Ивана Стецовича монтировали счетчики в многоэтажках по проспекту Акушинского. Рядом с домом под номером 14 Б еще до приезда ставропольских энергетиков уже кипела работа – специалисты МРСК Сибири выполняли ремонт трансформаторной подстанции. Кстати, сибиряков сразу можно было узнать по лицам, которых совсем не пожалело дагестанское солнце. Невзирая на зной, а под спецодеждой температура поднимается еще выше, энергетики устанавливали прибор учета, меняли рубильники, автоматы, предохранители и т.д. И здесь все под контролем - инженер по охране труда МРСК Сибири Роман Тарасов не спускал глаз с производимых операций.

Накануне оперативно справилась с поставленными задачами бригада северокавказских энергетиков и в ТСЖ "Набережная-1", расположенном на одноименной улице.

- В Махачкале порядка двух тысяч домов, и работу по установке общедомовых приборов учета мы начали еще в 2017 году. В рамках учений ее завершим, смонтировав в общей сложности 654 счетчика, - пояснил заместитель генерального директора по реализации услуг МРСК Северного Кавказа Константин Аликов. - Согласно федеральному закону 261, эта обязанность возлагается на жильцов, которые до июля 2012 года должны были установить общедомовые приборы учета. Там, где не выполнено это требование, решение задачи перекладывается на управляющие организации или сетевые компании. В соответствии с этим такие работы нами и проводятся. До установки общедомового прибора учета сетевая компания вынуждена была работать и во внутридомовых сетях, при этом не имея ни дополнительного персонала, ни свободных ресурсов для их обслуживания. Ставим прибор учета на границе балансовой принадлежности – четко проводим черту ответственности сетевой компании и жильцов дома. Дальше стены дома мы не имеем полномочий вмешиваться – это чужая территория, чужие сети и, соответственно, не имеем права вести там никакой хозяйственной деятельности. Со своей стороны, мы можем оказать лишь посильную помощь жильцам.

Ранее в Дагестане в рамках комплексной программы была установлена автоматизированная система учета, но не в полном объеме, да и техническое решение, которое реализовывали в 2010-2011 гг., немного устарело. Сейчас в рамках учений энергетики проводят модернизацию этой системы, продолжая начатую тогда работу в рамках цифровизации сетей.

- Что хотелось бы отметить важного в проведении учений, так это присутствие энергетиков со всей России с разным опытом работы, с разной квалификацией. Важна отработка взаимодействия – у персонала "Дагестанской сетевой компании" есть определенный опыт, есть наработки у МРСК Северного Кавказа в данном регионе и есть новшества других регионов. Мы должны этим опытом обмениваться, и это самый важный аспект учений – мы вместе отрабатываем ситуации, штатные, нештатные. Думаю, тот эффект, который запланирован, будет достигнут, и те мероприятия, которые проведем, дадут положительный результат, - подчеркнул Константин Аликов.