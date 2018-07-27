АО "Каббалкэнерго" выполнило полугодовые налоговые обязательства в полном объеме

Около 40 миллионов рублей перечислил гарантирующий поставщик электроэнергии Кабардино-Балкарии в бюджеты разных уровней за шесть месяцев 2018 года.

Несмотря на проблемы с платежной дисциплиной отдельных групп потребителей, энергокомпания выполняет свои обязательства в полном объеме и строго в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством. Это небезосновательно позволяет говорить об АО "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети"), как о социально ответственной компании и добросовестном налогоплательщике.

Налоговые отчисления Общества в федеральный бюджет по итогам первого полугодия 2018 года составили 39,4 млн рублей. Сумма денежных средств, перечисленных энергетиками в республиканский и местные бюджеты – 0,5 млн рублей.

Структура налоговых отчислений гарантпоставщика электроэнергии республики – это налоги на добавленную стоимость, прибыль, имущество, транспортный налог. Кроме того, денежные средства регулярно отчисляются и в различные внебюджетные фонды.

Так, по состоянию на 1 июля 2018 года внебюджетные отчисления АО "Каббалкэнерго" составили 33 млн рублей, из которых 26,6 млн рублей было перечислено в пенсионный фонд, 0,2 млн рублей – в фонд социального страхования и 6,3 млн рублей – в фонд обязательного медицинского страхования.