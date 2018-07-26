"Атомэнергомаш" изготовит оборудование для завода по термической переработке отходов в Республике Татарстан

Машиностроительный дивизион Росатома – АО "Атомэнергомаш" (АЭМ) изготовит основное длинноцикловое оборудование для завода по термической переработке отходов в энергию и сырье в Казани. Соответствующий контракт общей стоимостью 3,6 млрд рублей был заключён компанией АГК-2, реализующей проект "Энергия из отходов" в Республике Татарстан.

Новый контракт является продолжением работы АЭМ в сфере производства оборудования для заводов по термической переработке мусора. В конце 2017 года был подписан договор на поставку оборудования для четырех заводов в Московской области. В общей сложности оба договора предусматривают изготовление, поставку и установку четырнадцати единиц котельного оборудования – две для завода в Казани и по три на каждый завод в Московской области, а также другого длинноциклового оборудования. Общая сумма контрактов на поставку оборудования для пяти заводов составляет более 24 млрд. рублей.

Заводы по переработке отходов будут строиться по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это самая референтная на текущий момент технология в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудовании. Всего в мире функционирует свыше 500 заводов, построенных по аналогичной технологии Hitach Zosen Inova. Один завод в Казани с установленной электрической мощностью 55 МВт сможет перерабатывать 550 тыс. тонн мусора ежегодно.

Котельное оборудование производится заводом ПАО "ЗиО-Подольск" - одним из крупнейших изготовителей подобной техники в стране. Предприятие уже имеет опыт производства оборудования для соответствующих объектов. В частности, в девяностых и нулевых годах на нем были спроектированы и изготовлены котельные установки для заводов в Германии и России. Представители лицензиара и "РТ-Инвест" неоднократно посещали "ЗиО-Подольск" и подтвердили его готовность к изготовлению соответствующего оборудования. Более того, представители Hitachi-Zosen Inova высоко оценили производственные мощности и опыт предприятия и рассматривают данный производственный комплекс как возможного партнера по производству аналогичного оборудования для проектов в других странах.

В настоящее время на предприятии уже запущено производство оборудования для подмосковных заводов.

"Для нас продолжение данного сотрудничества имеет важное и принципиальное значение. Мы рассматриваем эти проекты, в том числе, как наш вклад в решение экологических проблем, связанных с утилизацией мусора в регионах страны. Компетенции дивизиона в совокупности с системой контроля качества и надежности производимого оборудования, рассчитанной для атомной отрасли, гарантируют выпуск максимально надежного оборудования, которое обеспечит безопасную и экологичную работу строящихся заводов", - отметил генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.

Справочно:

Технология переработки отходов Hitachi Zosen INOVA предусматривает полное разложение вредных веществ на молекулы, включая органические загрязнители, что позволяет минимизировать количество вредных веществ уже на выходе из котла. В дальнейшем высокотехнологичная трёхступенчатая система обеспечивает очистку дымовых газов, благодаря которой воздух на выходе из трубы соответствует самым строгим экологическим стандартам, что, как показывает европейский опыт, дает возможность строить такие объекты в непосредственной близости от жилой застройки.

Конструктивные особенности объекта таковы, что они не позволяют осуществить выбросы в атмосферу дымовых газов, не прошедших полный цикл очистки.

Автоматизированная система управления осуществляет непрерывный контроль выбросов. В настоящее время только в Швейцарии по данной технологии построено и работает порядка 30 заводов. Термическая переработка отходов в энергию на основе технологии сжигания на колосниковой решетке, согласно российскому отраслевому классификатору, относится к "Наилучшим доступным технологиям".