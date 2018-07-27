Энергетики "МРСК Волги" примут участие в международном форуме "Форсаж"

VIII Международный форум молодых энергетиков и промышленников "Форсаж" состоится с 29 июля по 4 августа в одном из самых живописных уголков Центральной России – Калужской области и соберет около 800 молодых специалистов промышленных предприятий и компаний ТЭК.

В составе объединенной команды ПАО "Россети" в масштабном социальном проекте примут участие энергетики "МРСК Волги" и филиалов компании.

В программе мероприятий – встречи и дискуссии с ведущими экспертами, учеными, топ-менеджерами российских и зарубежных организаций, семинары и мастер-классы, ток-шоу и интерактивные сессии. В течение недели участникам форума, объединенным в межкорпоративные потоки, предстоит обсудить эффекты цифровой трансформации экономики, проанализировать возможности и риски для компаний и отраслей, в формате "мозгового штурма" разработать проекты по развитию территорий присутствия компаний.

Отдельной площадкой для отработки навыков по продвижению территорий станет "Медиа-поток", в рамках которого участники освоят новые digital-коммуникации, узнают, как использовать их в продвижении компаний, прослушают кейсы ведущих энергокомпаний, посоревнуются в продвижении проектов в социальных сетях.

– Энергетики нашей компании становятся участниками "Форсажа" не первый раз, – отметила Ольга Войнова, директор по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО "МРСК Волги". – Участие в таком масштабном проекте – это уникальная возможность наладить профессиональные коммуникации, обменяться знаниями, познакомиться с перспективными идеями, лучшими практиками ведущих российский и зарубежных корпораций. Уверена, что тот опыт, который ребята приобретут на форуме, обязательно пригодится им в дальнейшей работе.