Энергетики Свердловского филиала Т Плюс тренировались быть эффективными руководителями. Специальные занятия для нескольких групп от производственных площадок, управляемых обществ, централизованных сервисов провели сотрудники по обучению и развитию корпоративного центра компании. Тренинги организованы для повышения управленческой эффективности руководителей.

Встречи прошли с фокусом на основные функции управления: анализ и оценку ситуации, организацию работ, постановку задач, контроль, обратную связь, мотивацию. На конкретных примерах и в игровой форме аудитории разобрали виды контроля, уровни развития или зрелости сотрудников, технологии постановки задач и определения приоритетов. Отдельный блок тренинга посвятили инструментам грамотного планирования, с помощью которых руководитель может обеспечить достижение результатов. Акцентировали внимание на важности коммуникационной составляющей в работе руководителя и сотрудника.

Как отметили тренеры, в энергетике работают люди с патриотическим отношением к работе, социально ответственные, вовлеченные. Они активны, с довольствием учатся, стремятся развиваться, понимают или пытаются разобраться в процессах, трудностях, взаимоотношениях внутри компании. Это облегчает взаимопонимание при обучении, позволяет говорить с аудиторией на одном языке.

