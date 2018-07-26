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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС установит 21,5 тыс. новых изоляторов на сибирских ЛЭП

ФСК ЕЭС установит 21,5 тыс. новых изоляторов на сибирских ЛЭП

27 июля 2018, 17:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ, ЛЭП

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ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") заменит 21,5 тыс. изоляторов на магистральных линиях электропередачи Сибирского федерального округа для повышения надежности энергоснабжения потребителей 11 регионов Российской Федерации с численностью населения 19,3 млн человек. За первое полугодие энергетики выполнили 57% годового плана.

Изоляторы служат для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам. Повреждение изоляторов может привести к короткому замыканию и отключению ЛЭП. Чтобы предотвратить подобные нарушения, энергетики регулярно проводят инженерные осмотры и диагностические обследования для выявления дефектных изоляторов.

Вместо поврежденных изоляторов на линиях электропередачи устанавливают изоляторы из закаленного стекла, обладающие повышенной механической прочностью и более продолжительным сроком эксплуатации. Кроме того, контроль состояния стеклянных изоляторов значительно проще: на них хорошо заметны трещины и другие дефекты.

Больше всего изоляторов – 2,8 тыс. единиц установят на линии 220 кВ "Барнаульская – Власиха", обеспечивающей электроснабжение Барнаула. Более 1 тыс. изоляторов заменят в ходе ремонта линии 220 кВ "Беловская ГРЭС – Кемеровская", питающей областной центр Кузбасса.

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