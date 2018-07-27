Филиал "Ингушэнерго" с начала года снизил потери в сетях на 5,6 млн киловатт-часов

В филиале МРСК Северного Кавказа" – "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") подвели итоги работы по снижению потерь в электрических сетях за шесть месяцев 2018 года.

При отпуске в сеть 385,6 млн квт.ч электроэнергии потери энергокомпании составили 30,49 % и оказались ниже расчетного планового значения – 30,79. Фактические потери снижены на 4,78 %, или на 5,6 млн кВт.ч электроэнергии в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Этого объема достаточно, к примеру, для того, чтобы в течение месяца обеспечивать электроснабжение потребителей Назрановского района.

Лидеры полугодия – коллектив Карабулакских РЭС под руководством Адама Могушкова, где план перевыполнен на 1,16 % и Назрановских РЭС, где потери снижены на 1,09 % от планового задания.

Достигнутые показатели – результат реализации ряда организационных и технических мероприятий: модернизации оборудования линий и подстанций; оптимизации режимов работы недогруженного оборудования, в том числе замена перегруженных и недогруженных трансформаторов; замены проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в местах наибольших потерь; совершенствования системы и анализа энергопотребления.

На уменьшение коммерческой составляющей потерь направлена борьба с незаконным потреблением, т.е энерговоровством. Специалисты анализируют объемы потребления у абонентов, проводят контрольные съемы показаний приборов учета, осуществляют их техническую проверку, выносят приборы учета на фасады зданий.

По результатам мероприятий, проведенных с января по июнь, в отношении физических и юридических лиц составлено 11 актов бездоговорного потребления на 209,3 тыс. кВт.ч. или 1,1 млн рублей и 126 актов безучетного потребления объемом 1 млн 627 тыс. кВт.ч. на сумму 4,9 млн рублей.

Все полученные средства используются предприятием в качестве дополнительного источника финансирования для решения первоочередных задач по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей республики.