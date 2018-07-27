Филиал "Владимирэнерго" обеспечивает поэтапное техприсоединение научно-промышленного комплекса

Энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" выполнили II и III этапы технологического присоединения к электросети научно-промышленного комплекса по производству автобусов в Собинском районе Владимирской области. На данных этапах объекту предоставлено мощности на 3,7 МВт.

Электроснабжение комплекса осуществляется от подстанции 110 кВ "Ворша", находящейся в зоне ответственности производственного отделения "Владимирские электрические сети" Владимирэнерго. Также, для технологического присоединения НПК энергетиками филиала был установлен второй силовой трансформатор на ПС 110 кВ "Ворша". Ранее был освоен I этап работ по технологическому присоединению: объекту было предоставлено 1,26 МВт. Всего запланировано VII этапов техприсоединения научно-промышленного комплекса.

Обеспечение качественного и надежного электроснабжения социально значимых объектов, к числу которых относятся и религиозные учреждения, является одной из приоритетных задач Владимирэнерго. Эта деятельность целиком направлена на повышение комфортности жизни в регионе.

Энергетики напоминают, что по всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в любом из шести офисов обслуживания потребителей филиала "Владимирэнерго": во Владимире, Александрове, Петушках, Гусе-Хрустальном, Коврове и Муроме. Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО "Россети" https://портал-тп.рф.