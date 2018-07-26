Специалисты "Оренбургэнерго" провели обучение по электробезопасности на полевом стане

Специалисты Оренбургского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" провели семинар по безопасному ведению работ вблизи воздушных линий электропередачи для трактористов и механизаторов крестьянско-фермерского хозяйства Цоя.

Начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Оренбургского производственного отделения Федор Мартенс рассказал об охранной зоне линий электропередачи, отметил, что для разных ЛЭП она разная. - Мы учитываем специфику растениеводческой деятельности: высоковольтные ЛЭП, как правило, проходят вдоль полей и наделов, а то и пересекают их. Во время уборочной механизаторам, машинистам погрузчиков, водителям крупногабаритных машин приходится работать вблизи линий электропередачи. Водители должны знать, как себя вести, чтобы не допустить касания токоведущих частей, должны понимать, что делать, если касание с проводом все же произошло, - рассказал Федор Мартенс. В таких случаях необходимо попытаться разомкнуть электрическую цепь, то есть устранить контакт с проводом: опустить кузов или отъехать от места происшествия. - Ни в коем случае не выходите из автомобиля. Бывали случаи, когда водитель выходил из кабины, чтобы посмотреть, что случилось, и попадал под напряжение, - привел пример Владимир Назаров, главный инженер Промышленного РЭС Оренбургского производственного отделения. – Другое дело, если машина загорелась. Тогда необходимо выпрыгнуть из кабины как можно дальше, постараться приземлиться на обе ноги. А дальше выбираться из зоны шагового напряжения "гусиным шагом".

Беседы, обучения и семинары "Безопасное электричество" для водителей, трактористов, механизаторов крестьянско-фермерских хозяйств проводятся в рамках комплексной программы по профилактике травматизма сторонних лиц на объектах электрических сетей. Весной, летом и осенью по всей области идут массовые сельскохозяйственные работы. Чтобы предупредить повреждения электрических сетей и предотвратить несчастные случаи энергетики планируют провести подобные семинары в 44 крестьянско-фермерских хозяйствах Оренбургской области.