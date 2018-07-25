В ОКБ "Гамма" внедрена система экологического менеджмента

ОКБ "Гамма" (входит в ГК "ССТ") подтвердила соответствие системы экологического менеджмента требованиям стандартов: национальному ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международному ISO 14001:2015.

Успешное прохождение сертификационного аудита для ОКБ "Гамма" — это событие радостное, но вполне закономерное. Длительный устойчивый успех Группы компаний "Специальные системы и технологии" основан на безопасности, качестве и ответственности, в том числе экологической.

Миссия ГК "ССТ" — улучшать качество жизни людей с помощью инновационных решений высшего качества и обеспечивать безопасность промышленных предприятий, снижая потери энергии и негативное влияние на окружающую среду. Так как ОКБ "Гамма" разрабатывает и производит специальные технические решения и системы для предприятий нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, авиа- и судостроения, внимание к экологической составляющей на каждом этапе — от разработки и проведения испытаний до серийного производства — является одним из ключевых моментов, гарантирующих безопасность и качество при взаимодействии человека с технологиями и окружающей средой.

Оценкой системы экологического менеджмента ОКБ "Гамма" занимались специалисты "ТЮФ Рейнланд" — одного из ведущих международных концернов TÜV Rheinland. В ходе аудита эксперты оценили большой объем проделанной работы для подготовки к аудиту и отметили положительные практики в части реализации экологической политики предприятия. Представители "ТЮФ Рейнланд" также проанализировали функционирование системы экологического менеджмента, изучили документацию в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Система экологического менеджмента, внедренная на производственных площадках ОКБ "Гамма" в Пушкино и Ивантеевке, позволяет эффективнее расходовать ресурсы, минимизировать экологическое воздействие на территориях присутствия, улучшать условия труда сотрудников, предупреждать конфликтные ситуации с населением, выстраивать доверительные отношения с подрядчиками и заказчиками.

ОКБ "Гамма" (входит Группу компаний "Специальные системы и технологии") — центр инноваций в области электрообогрева и электротехники, разрабатывающий уникальные решения для повышения эффективности, надежности и безопасности технологических процессов предприятий различных отраслей промышленности. Компания является исполнителем отраслевого плана по импортозамещению Министерства промышленности и торговли РФ. На базе предприятий ОКБ "Гамма" запущено первое и единственное в России производство проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе.