Чистая прибыль ПАО "РусГидро" в первом полугодии 2018 года выросла на 12%

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по российским стандартам бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2018 года увеличилась на 12% сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 26,62 млрд рублей. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли за 1 полугодие 2018 года составил 26,10 млрд рублей, что на 18% выше аналогичного показателя прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 12% и составил 43,47 млрд рублей.

Важным фактором, оказавшим влияние на показатели ПАО "РусГидро", стало применение с 1 июля 2017 года надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах, установленной в целях достижения на территориях ДФО базовых уровней цен на электроэнергию, что повлияло на рост выручки и себестоимости по отношению к аналогичным показателям прошлого года.

Без учёта влияния этого фактора выручка ПАО "РусГидро" увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 63,73 млрд рублей. Валовая прибыль ПАО "РусГидро" увеличилась на 15% до 35,47 млрд рублей.

Общая величина активов ПАО "РусГидро" по состоянию на 30 июня 2018 года составила 1,01 трлн рублей, что на 2% превышает величину активов по состоянию на 31 декабря 2017 года. Собственный капитал компании за первое полугодие 2018 года вырос на 2% до 841,08 млрд рублей.

Общий объем обязательств ПАО "РусГидро" за полугодие вырос на 6% до 166,46 млрд рублей. Кредитный портфель снизился на 5% по сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года – с 121,96 млрд рублей до 115,79 млрд рублей. Долгосрочные заемные средства составили 82% от общего кредитного портфеля.

Развернутая информация по отчетности ПАО "РусГидро" по РСБУ доступна по ссылке: http://www.rushydro.ru/investors/IR_news/106379.html