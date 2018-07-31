Дельтаплан повредил ЛЭП в Амурской области

Энергетики Амурских электрических сетей (филиал АО "ДРСК") оперативно восстановили электроснабжение шести сел Серышевского района, прерванное 30 июля. В 19.58 отключилась высоковольтная линия электропередачи 35 кВ "Серышево – Арга". Через 37 минут потребителей подключили по резервной схеме электроснабжения.

При осмотре линии электропередачи бригадой Амурских электрических сетей был обнаружен оборванный верхний провод, а недалеко в болоте лежал дельтаплан. Дельтапланериста на месте не было, как стало известно позже, он не пострадал от электрического тока. О происшествии было сообщено в полицию для установления личности человека, повредившего ЛЭП.

Аварийно-восстановительные работы завершились к 24 часам, оборванный провод был восстановлен, а электроснабжение потребителей переведено на обычную схему.

- Вмешательство человека в работу энергообъектов на втором месте среди причин аварийного отключения электроэнергии, на первом месте природные катаклизмы, - рассказывает главный инженер филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Александр ВОРОБЬЕВ. – Примерно четверть отключений происходит из-за того, что автомобилисты сбивают опоры, грузовая техника рвет провода, сторонние лица работают в охранных зонах линий электропередачи без согласования с сетевой компанией. Все это наносит ущерб нашей компании и потребителям, которые остаются без электричества, а главное – создают угрозу жизни и здоровью себе и окружающим людям. В этой истории с дельтапланом обошлось без электротравмы, а напряжение этой линии почти в 160 раз выше, чем в домашней розетке.

Амурский филиал ДРСК подал заявление в полицию для привлечения виновного к административной ответственности.

Энергетики напоминают: проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия, в ведении которых находятся сети. Нарушение требований "Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В", если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

- физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

- юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.