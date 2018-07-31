Европейский инвестиционный банк поддерживает план Enel по установке 14 000 новых зарядных станций

Европейский инвестиционный банк (EIB) намерен сотрудничать с компанией Enel по вопросу установки в течение следующих пяти лет около 14 000 зарядных станций для электромобилей по всей Италии. Такова цель соглашения, подписанного в Риме между Европейским инвестиционным банком и Enel X Mobility, дочерней компанией Enel X (бизнес-направление Группы Enel, которое занимается разработкой инновационных продуктов и цифровых решений). Enel X Mobility получит гарантированный Enel Spa кредит сроком на 10 лет на общую сумму 115 млн евро, из которых 50 млн евро уже направлены на определенные проекты.

Что касается EIB, который финансирует порядка 50% от общих инвестиций Enel X Mobility, заключение соглашения в данной сфере является одним из основных направлений его деятельности в рамках финансирования проектов в области инноваций и устойчивой мобильности для борьбы с климатическими изменениями.

Enel X активно способствует продвижению электротранспорта в Италии благодаря своей национальной программе, которая предусматривает установку в стране 7 000 пунктов зарядки к 2020 году с целью достижения общего показателя 14 000 станций для зарядки электромобилей к концу 2022 года. Общий объем инвестиций составит около 300 млн евро.

Генеральный директор компании Enel Франческо Стараче прокомментировал: "Мы твердо намерены дать Италии стремительный виток в развитии системы устойчивой мобильности. У нас есть амбициозный план, и важно чтобы EIB был готов принимать участие в его реализации. Мы построим масштабную и технологически развитую инфраструктуру, которая поможет увеличить количество электромобилей на дорогах Италии и принесет значительную пользу окружающей среде, экономической системе, предприятиям и гражданам, улучшив их повседневную жизнь, а также привычный стиль путешествий и потребления электроэнергии".

Вице-президент EIB Дарио Сканнапиеко пркомментировал: "У нас с Enel долгая история сотрудничества в области проектов, которые уделяют особое внимание вопросам окружающей среды, и направлены на максимизацию итоговой выгоды для населения, а также предприятий малого и среднего бизнеса. После модернизации ряда электростанций, а также после данного нами обязательства по установке 41 млн новых цифровых счетчиков на сумму 1 млрд евро, мы особенно рады оказать поддержку данному проекту. Электромобили помогут улучшить жизнь населения с точки зрения сокращения загрязнения воздуха и снижения шумовых воздействий".

Широкая сеть зарядных устройств компании Enel X будет включать станции быстрой зарядки (22 кВт) в городских районах, а также станции высокой (50 кВт) и вверхвысокой скорости зарядки (более 150 кВт) для подзарядки за пределами городов. Более 60% зарядных станций будут установлены в крупных мегаполисах и других городах, в то время как остальные обеспечат первоначальный охват всей страны для зарядки во время путешествий средней и большей продолжительности, в пригородных районах и на маршрутах дальнего следования. Эта передовая инфраструктура включает зарядные станции в рамках проекта EVA+ ("Магистрали для электромобилей"), софинансируемого Европейской комиссией, в рамках которого предполагается установка 180 зарядных станций в течение трех лет по всем загородным дорогам Италии, или 46 площадок E-VIA FLEX-E, а также проекты установки станций ультрабыстрой зарядки в Центральной Европе, которые также софинансируются Европейской комиссией. Данные станции ультрабыстрой зарядки смогут обеспечить высокую мощность зарядки электромобилей с пробегом без дозаправки более 400 км, которые появятся на рынке к концу 2018 года. Все вышеперечисленные инициативы являются важным шагом на пути к появлению массового спроса.

Для распространения национальной программы компания Enel X заключает соглашения с муниципальными и региональными администрациями, учреждениями и предприятиями по созданию зарядной инфраструктуры в общественных или частных зонах открытого доступа.

На сегодняшний день более 350 муниципалитетов подписали соглашения с компанией Enel X о развитии зарядной инфраструктуры.