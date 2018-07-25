На обеспечение экологически безопасного производства в 2018 году Смоленскэнерго уже направило 1,4 млн рублей

На реализацию мероприятий экологической политики ПАО "МРСК Центра" за прошедшие 6 месяцев 2018 года филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" направил 1,411 млн рублей. Из них 523,28 тыс. рублей было направлено на прием и очистку сточных вод 512,80 тыс. рублей - на сдачу твердых коммунальных отходов. Кроме того, Смоленскэнерго провело мероприятие по защите животного мира – за первое полугодие было установлено 1393 птицезащитных устройств.

Основными задачами в области реализации экологических программ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" за первое полугодие текущего года стали: контроль соблюдения природоохранного законодательства в структурных подразделениях филиала; организация полного первичного учета отходов и ведение журналов учета образования и движения отходов; заключение договоров для организованных моек автомобильного транспорта; передача ртутьсодержащих ламп, изношенных автомобильных шин и отработанной оргтехники специализированным лицензированным организациям, в целях обезвреживания и утилизации данных отходов; проведение производственного экологического контроля (в т.ч. в области обращения с отходами).

Всего филиал планирует направить на природоохранные мероприятия текущего года 5,156 млн рублей.

Обеспечивая экологическую безопасность производственной деятельности, рационально используя природные энергетические ресурсы, филиал вносит свой вклад в улучшение общего состояния экологической безопасности региона.