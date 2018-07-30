Оптика от "Ростелекома" пришла в 20 тысяч воронежских домохозяйств

За второй квартал 2018 года оптику от "Ростелекома" выбрали 18 тысяч пользователей в Воронежской области, что составляет почти рекордный – 10%-й прирост абонентской базы. В итоге, к началу июля 2018 года провайдер обеспечил подключением по GPON[1] ("оптика в дом") более 260 тысяч домохозяйств города и области. Основная масса подключений охватила Воронеж, а также Бобровский, Рамонский, Лискинский, Новохоперский и Павловский районы области.

Благодаря тому, что оптоволокно заводится непосредственно в дом, пользователи получают гарантированную защиту от несанкционированного доступа. При этом высокая скорость доступа, достигаемая благодаря оптике, позволяет получить доступ ко всем современным цифровым сервисам – даже самым ресурсоёмким.

Наталья Титова, директор Воронежского филиала ПАО "Ростелеком":

"До сих пор мы были преимущественно "медным" регионом, где преобладали медные линии связи. Но наши специалисты приложили все усилия, чтобы развить оптическую сеть в Воронежской области. Более половины абонентов "Ростелекома" в Воронежском регионе, использующих GPON, – это жители поселков и микрорайонов с преобладанием частной застройки. Эта технология обеспечивает возможность передачи данных на скорости до 1 Гбит/с. Такой канал связи с избытком перекрывает любые потребности современного пользователя. Например, можно одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, смотреть "Интерактивное ТВ" и пользоваться всеми сервисами "Умного дома". Кстати, оплачивать всё это удобно также онлайн, причём единым счётом".

