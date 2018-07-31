Первый день Всероссийских соревнований профмастерства команда ПАО "МРСК Волги" начала с прохождения 3 этапа

На учебно-тренировочном полигоне филиала АО "Тюменьэнерго" - "Нижневартовские электрические сети" стартовали Всероссийские соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

Команда ПАО "МРСК Волги (входит в группу "Россети")" начала первый соревновательный день с прохождения 3 этапа- "Освобождение пострадавшего (манекена) от действия электрического тока с траверсы металлической опоры ВЛ 110 кВ".

По сценарию на первом подэтапе "пострадавший" во время присоединения струбцины переносного заземления к металлоконструкциям опоры ВЛ 110 кВ допустил ее падение на провод фазы "С" и в итоге попал под действие наведённого напряжения.

Команда энергетиков спустила "пострадавшего" с опоры и подготовила его к проведению сердечно-легочной реанимации.

На втором подэтапе участники оживили манекен-тренажёр "Гоша". После реанимации члены бригады с помощью ковшовых носилок переложили "пострадавшего" на вакуумный матрас и транспортировали его за черту финиша. Третий подэтап включал в себя теоретическую и практическую часть. Участники команды вытягивали билеты с заданием, отвечали на вопросы, демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи "пострадавшему".

По итогам прохождения 3 этапа бригада ПАО "МРСК Волги" получила 188 балов из 200 возможных.