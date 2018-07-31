Расходы на НИОКР вышли только суммой

Россия замкнула десятку ведущих стран мира по величине внутренних расходов на исследования и разработки (НИОКР) в расчете по паритету покупательной способности. По численности исследователей страна и вовсе занимает четвертое место в мире, но по удельным затратам на НИОКР и их вкладу в ВВП остается в третьем и четвертом десятках мирового рейтинга. Фиксирующее это положение исследование ВШЭ может служить объяснением одного из целевых показателей обсуждаемого в Белом доме нацпроекта "Наука", предполагающего расходование до 2024 года 1 трлн руб. на научные исследования.

По оценкам аналитиков ВШЭ, по расходам на НИОКР Россия заняла десятое место в мире, в 2016 году их величина составила $39,9 млрд. Возглавляют рейтинг США с показателем $511 млрд, Китай ($451,2 млрд) и Япония ($168,6 млрд). Доля же затрат на науку в ВВП в России составила 1,1% (34-е место в мире), что существенно ниже, чем в странах-лидерах — Израиле, Южной Корее, Швейцарии и Швеции, где она составляет 3–4%. США и Китай, имеющие наибольший объем внутренних затрат на НИОКР, по их доле в ВВП занимают 11-е и 15-е места (2,74% и 2,12% соответственно). Недавний мониторинг госрасходов на науку — основного источника финансирования НИОКР в России — зафиксировал их сокращение после 2013 года, прогноз на 2019–2020 годы также предполагает их незначительное уменьшение.

Россия остается одним из мировых лидеров и по масштабам занятости в науке. Так, в 2016 году численность исследователей в стране составила 428,9 тыс. человек, выше она только в Китае (1,69 млн), США (1,38 млн) и Японии (665 тыс.). Относительные же показатели также фиксируют существенное отставание РФ от конкурентов: по численности исследователей в расчете на 10 тыс. работающих она занимает лишь 34-е место (60 против, например, 144 в Швеции и 138 в Корее). Объяснением такого положения вещей может служить показатель внутренних затрат на НИОКР в расчете на одного исследователя ($93 тыс) — РФ занимает по нему лишь 47-е место. В лидерах — кратно превосходящие РФ Швейцария ($406,7 тыс.) и США ($359,9 тыс.). В Китае, где задействована наибольшая численность исследователей, этот показатель также втрое выше российского — $266,6 тыс. (восьмое место). Происходящее в достаточной мере объясняется воспроизводством структур советской плановой экономики — исходя из имеющихся данных, невозможно сказать, какова в России доля исследователей, для которых объемы реализуемого финансирования НИОКР сопоставимы со средними показателями в странах—мировых лидерах. Косвенные данные позволяют предположить, что эта группа весьма компактна, а доля исследователей, финансирование которых минимально, в РФ непропорционально высока в сравнении с другими странами и, видимо, близка по доле к китайской.

Отметим, что наращивание численности ученых-исследователей выступает одной из целей нацпроекта "Наука". Правительство предлагает за счет него увеличить их число до 79 на 10 тыс. занятых и готово потратить на это до 1 трлн руб. госсредств до 2024 года. Очевидно, что в эту стратегию заложено предположение о том, что существенного роста частных вложений в исследования в российской экономике в ближайшие годы ждать не следует.

Коммерсант