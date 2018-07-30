В "Оренбургэнерго" подведены итоги работы студенческого отряда "Энергостарт" за четыре трудовые недели

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" у бойцов сводного студенческого отряда "Энергостарт" проходит третий трудовой семестр, который продлится до середины августа.

На протяжении четырех недель студенты электротехнического факультета Оренбургского государственного университета и инженерного факультета Оренбургского аграрного университета работают в производственных отделениях филиала "Оренбургэнерго".

Бойцы "Энергостарт" ОГАУ трудятся в производственной службе подстанций и цехе по ремонту трансформаторов Центрального производственного отделения. Будущие энергетики из студенческого отряда "Энергстарт ОГУ" закреплены за Ленинским, Дзержинским, Центральным, Промышленным и Зауральным районами электрических сетей Оренбургского производственного отделения.

В конце каждой трудовой недели подводятся итоги работы студотрядов по следующим критериям: ответственность, дисциплинированность, мотивированность, квалифицированность, производительность, организованность, оперативность в работе, коммуникабельность и умение работать в команде. Максимальная оценка – 10 баллов. По итогам четырех рабочих недель лидером стал "Энергостарт ОГАУ", получив в сумме 40 баллов, опередив "Энергостарт ОГУ" всего лишь на 0,19 балла.

Каждую неделю будущие энергетики выезжают в составе бригад на технические осмотры и обслуживание подстанций и линий электропередачи, участвуют в расчистке охранных зон вдоль линий электропередачи от древесно-кустарниковой поросли. Студенты совместно со специалистами "Оренбургэнерго" готовят электросетевое хозяйство Оренбурга и пригорода к зиме: проводят капитальные ремонты подстанций и ЛЭП.

Помимо этого, ребята принимают активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, организаторами которых выступают совет молодежи и профсоюзные организации "Оренбургэнерго", Молодежная общероссийская общественная организация Российский студенческий отряд и администрация г. Оренбурга.

В середине августа будут подведены итоги третьего трудового семестра, и определен лучший студенческий отряд.

