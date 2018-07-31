В энергосистеме Республики Татарстан четвертый раз в этом году установлен новый летний максимум потребления электрической мощности

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемой Республики Татарстан" (РДУ Татарстана) 27 июля в энергосистеме Республики Татарстан зафиксированы рекордные значения потребления электрической мощности в летний период.

В часы дневного максимума нагрузки при среднесуточной температуре наружного воздуха 25,4°С потребление мощности в энергосистеме Республики Татарстан достигло 3740 МВт, что на 154 МВт величины летнего максимума, зафиксированного 2 августа 2016 года, и на 34 МВт выше предыдущего летнего максимума июля текущего года.

Основная причина роста потребления мощности – жаркая погода, которая установилась на территории Республики Татарстан. Средняя температура воздуха в день прохождения летнего максимума потребления была выше среднесуточной температурной нормы на 6,2°С. Также причиной роста потребления мощности стал рост в час максимума нагрузки крупных потребителей ПАО "КАМАЗ" и ЗАО "ПК Завод транспортного электрооборудования".

В условиях высокого потребления электрической мощности, энергосистема Республики Татарстан функционирует стабильно. При подготовке к прохождению летнего максимума нагрузки 2018 года специалистами РДУ Татарстан проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в территориальной энергосистеме для наиболее неблагоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом были проведены расчеты электрических режимов для устойчивого прохождения максимума нагрузки.