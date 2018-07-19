В первом полугодии 2018 года сотрудники Ивэнерго провели 80 рейдов по проверке узлов учета потребителей

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Ивэнерго" продолжает активную работу по борьбе с незаконными подключениями к электросетям и хищениями электроэнергии. За 6 месяцев 2018 года 11 жителей Ивановской области привлечены к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа".

Одной из наиболее эффективных мер по пресечению хищений электрической энергии являются рейды, в которых участвуют работники районов электрических сетей, специалисты управления учета электроэнергии и отдела безопасности филиала совместно с правоохранительными органами. Энергетики производят осмотры объектов электросетевого комплекса на предмет незаконных подключений, проверяют корректность работы приборов учета потребителей.

Так, в период с января по июнь 2018 года работники "Ивэнерго" провели 80 рейдов, в ходе которых было осуществлено 35 проверок узлов учета юридических лиц и 4824 проверки узлов учета физических лиц. Всего за 6 месяцев текущего года в отношении нарушителей составлено 79 актов безучетного потребления электроэнергии и 9 актов бездоговорного пользования электроэнергии. Ущерб, нанесенный предприятию, составил более 230 тыс. рублей.

Энергетики напоминают, что наказание за энерговоровство неминуемо. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Филиал "Ивэнерго" намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.