Железнодорожники ЛуТЭКа подали на Приморскую ГРЭС более 3 млн тонн угля

В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного цеха Лучегорского топливно-энергетического комплекса (ЛуТЭК, филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания"). Подразделение создано семь лет назад для обеспечения бесперебойной поставки грузов, необходимых для производственной деятельности Приморской ГРЭС. За первое полугодие 2018 года, с учетом угля местного Бикинского месторождения, на вагоноопрокидыватели цеха топливоподачи станции подано свыше 47 тыс. вагонов, более 3 млн тонн угля.

С января по июнь 2018 года перевезено 9 тыс. 777 вагонов с грузами, прибывшими в адрес энергетиков по путям общего пользования. В основном это дальнепривозной уголь (свыше 700 тыс. тонн).

Для тепловой электростанции, имеющей столь значимый грузооборот, исправное состояние железнодорожного хозяйства является стратегической задачей. К началу осенне-зимнего периода на ряде участков железнодорожных путей станции "Угольная" будет заменено 465 шпал и комплект переводного бруса. Выполнена модернизация тепловоза ТЭМ 2УМ-319 № 45 в объеме капитального ремонта с продлением срока эксплуатации, а также оборудованием приборами безопасности для выхода на пути общего пользования.

В состав железнодорожного цеха ЛуТЭКа входят крупная железнодорожная станция "Угольная", развернутая длина которой превышает 19 км железнодорожных путей, 64 стрелочных перевода, пост электрической централизации, ремонтно-экипировочный блок, здание ЭДС-1, пять тепловозов и путеремонтная машина.

