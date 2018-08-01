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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

31-ый случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел в Пскове

31-ый случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел в Пскове

1 августа 2018, 15:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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31 июля в 12.12 специалисты филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" восстановили подачу электроэнергии псковичам, проживающим в районе Зонального и Крестовского шоссе, улиц Николая Васильева и Пригородной. Отключение потребителей произошло из-за обрыва гусеничным экскаватором сторонней организации кабельной линии 6 кВ в 11.35. Несогласованные с энергокомпанией земляные работы производились возле дома № 46 по Зональному шоссе.

Оперативно-выездная бригада "Северных электрических сетей" "Псковэнерго" незамедлительно выехала к месту аварии. Она вывела этот аварийный участок линии в ремонт, выполнила оперативные переключения и через 37 минут восстановила подачу электроэнергии всем потребителям по резервным схемам. Теперь восстановление нормальной схемы станет возможным только после замены поврежденного участка кабельной линии и проведения соответствующих испытаний.

По данным службы безопасности "Псковэнерго", с начала текущего года сегодняшний инцидент стал уже 31 случаем повреждения сторонними лицами кабельных линий электропередачи в области. В этот раз сторонняя организация опять проводила раскопки с нарушениями правил работы в охранных зонах кабельных линий и без уведомления энергетиков.

"Псковэнерго" напоминает, что проведение земляных работ в городах и районных центрах Псковской области, где сосредоточено большое количество различного рода подземных коммуникаций, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией и без выезда её представителя непосредственно на место проведения работ. Все действия в охранных зонах линий электропередачи, а это может быть любое строительство, посадка и вырубка деревьев, работа крана, подъемника, бурильной машины и прочее, могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей.

"Псковэнерго" предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон "горячей линии" МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный) или телефон доверия "Псковэнерго" (8112) 597-345.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"

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