31-ый случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел в Пскове

31 июля в 12.12 специалисты филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" восстановили подачу электроэнергии псковичам, проживающим в районе Зонального и Крестовского шоссе, улиц Николая Васильева и Пригородной. Отключение потребителей произошло из-за обрыва гусеничным экскаватором сторонней организации кабельной линии 6 кВ в 11.35. Несогласованные с энергокомпанией земляные работы производились возле дома № 46 по Зональному шоссе.Оперативно-выездная бригада "Северных электрических сетей" "Псковэнерго" незамедлительно выехала к месту аварии. Она вывела этот аварийный участок линии в ремонт, выполнила оперативные переключения и через 37 минут восстановила подачу электроэнергии всем потребителям по резервным схемам. Теперь восстановление нормальной схемы станет возможным только после замены поврежденного участка кабельной линии и проведения соответствующих испытаний.По данным службы безопасности "Псковэнерго", с начала текущего года сегодняшний инцидент стал уже 31 случаем повреждения сторонними лицами кабельных линий электропередачи в области. В этот раз сторонняя организация опять проводила раскопки с нарушениями правил работы в охранных зонах кабельных линий и без уведомления энергетиков."Псковэнерго" напоминает, что проведение земляных работ в городах и районных центрах Псковской области, где сосредоточено большое количество различного рода подземных коммуникаций, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией и без выезда её представителя непосредственно на место проведения работ. Все действия в охранных зонах линий электропередачи, а это может быть любое строительство, посадка и вырубка деревьев, работа крана, подъемника, бурильной машины и прочее, могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей."Псковэнерго" предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон "горячей линии" МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный) или телефон доверия "Псковэнерго" (8112) 597-345.