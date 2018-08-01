Энергетики "МРСК Волги" приняли участие в интерактивной лекции вице-президента "Высшей школы экономики" Игоря Агамирзяна "Цифровой мир: взгляд в будущее"

Мероприятие состоялось в рамках образовательной программы форума "Форсаж", который стартовал в Калужской области 29 июля.

С перспективами и особенностями инновационно-технологического развития регионов в условиях цифрового мира – именно этой теме было посвящено выступление Игоря Агамирзяна – познакомилась более 400 молодых энергетиков и промышленников России.

В составе команды ПАО "Россети" участниками дискуссионной панели стали и представители "МРСК Волги". В своем выступлении Игорь Агамирзян отметил влияние цифровизации на рост производительности труда и хозяйственный уклад во всех отраслях, в том числе топливно-энергетической, затронул вопросы, связанные с трансформацией рынка труда, требований, предъявляемых к специалистам инженерных специальностей.

– Учитывая, что цифровизация электрических сетей – будущее нашей отрасли, тема крайне важная и своевременная для обсуждения особенно в среде молодежи. Поскольку именно ей предстоит принять самое активное участие в реализации перспективных проектов, – отметил участник форума Денис Казаков, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению Правобережного ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети".

Именно в этом производственном отделении "МРСК Волги" реализован пилотный проект по созданию цифрового РЭС "Smart Grid". Проект направлен на обеспечение способности сети к самовосстановлению после сбоев в подаче электроэнергии и ознаменовал начало перехода компании к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления.

