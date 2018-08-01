Назначен новый директор Ульяновского филиала "Т Плюс"

В Ульяновском филиале "Т Плюс" произошли кадровые изменения в руководстве. В связи с истечением срока трудового контракта Валентин Трубчанин покинул пост директора филиала "Ульяновский" ПАО "Т Плюс". С 31 июля на должность директора филиала назначен Марат Феткуллов.

М.Феткуллов окончил Ульяновский государственный технический университет. В период с 2003 по 2010 гг. работал на технических должностях в структурах Газпрома. В 2010 году перешел на работу в Ульяновский филиал ОАО "Волжская ТГК", где дослужился до главного инженера филиала "Ульяновский" ПАО "Т Плюс". Понимание региональной специфики и отраслевой опыт позволят новому руководителю успешно справляться с поставленными задачами по тепло- и энергоснабжению региона.

М.Феткуллов имеет два высших образования, степень магистра техники и технологии, кандидат технических наук по специальности "Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты". С 2005 года и по настоящее время - Доцент кафедры "Теплогазоснабжение и вентиляция" Строительного факультета Ульяновского государственного технического университета.

