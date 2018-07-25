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Отраслевые новости: Энергетика

Неустойка по неоплаченным счетам потребителей Дальэнергосбыта превысила 18 млн рублей

Неустойка по неоплаченным счетам потребителей Дальэнергосбыта превысила 18 млн рублей

1 августа 2018, 16:40
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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Более 200 тыс. потребителей Приморского края получили счета на оплату электроэнергии с пеней, начисленной за несвоевременную или неполную оплату потребленного энергоресурса в первом полугодии 2018г. Общая сумма неустойки превысила 18 млн рублей. Пеня включена в квитанцию на оплату электроэнергии за июнь 2018г. и отражена в её нижней части.

Согласно законодательству, неустойка выставляется один раз в квартал тем потребителям, которые в течение периода допускали просрочку платежей. Размер пени зависит от количества дней просрочки, суммы задолженности, а также величины ставки рефинансирования ЦБ. Начисление пени производится автоматически: с 31 по 90 день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, с 91 дня просрочки – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Оплачивать пени необходимо отдельно от начислений за текущее потребление. При оплате через терминалы или сервис "Онлайн-оплата" нужно выбрать ссылку "Оплата пени". В случае отказа потребителя оплатить пени добровольно, Дальэнергосбыт будет взыскивать их в судебном порядке.

Дальэнергосбыт рекомендует потребителям не накапливать долги за использованную электроэнергию, а своевременно оплачивать счета до 20 числа месяца следующего за расчетным. Это позволит избежать дополнительных расходов, связанных с оплатой пени и судебных издержек.

Компания: ПАО "ДЭК"

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