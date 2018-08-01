Руководитель "Ингушэнерго" открыт для решения проблем в электроснабжении

Около двухсот обращений поступило на личный номер директора филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети" Султана Цечоева с момента его опубликования в открытом доступе – 14 июля 2018 года.



Основные вопросы, которые волнуют жителей – это качество и перебои в электроснабжении, оформление льгот, сверки платежей и замена приборов учета.

Каждое из поступивших сообщений обрабатывается лично руководителем энергокомпании – часть переадресовывается в соответствующие службы для исполнения и контроля, часть главный энергетик республики решает лично.

В числе последних – обращение старейшины с.п. Троицкое Сунженского района Хасула Оздоева об улучшении качества электроснабжения.

Причина низкого напряжения в сети по улице Подгорной, где проживает Хасул Садулаевич, в следующем – участок расположен в неэлектрифицированном районе новостроек.

Линии электропередачи, изначально проложенные жителями с нарушением технических условий, пришли в негодность в результате физического износа и нарушения правил эксплуатации.

"Есть такое понятие – разграничение зон ответственности. Электрификация новостроек, т.е. установка опор, трансформаторов и прокладка линий электропередачи, относится к компетенции городских и районных органов власти. Однако, в данном случае, учитывая возраст и статус заявителя, я принял решение о реконструкции участка", - рассказал Султан Цечоев.

Строительство воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (киловольт) начнется 4 августа. Всего к работам будет привлечено 10 сотрудников Сунженских районных электрических сетей и 4 единицы техники.



Согласно проекту, энергетики установят 13 новых железобетонных опор и смонтируют провод общей протяженностью 350 м. Это позволит решить проблему перепадов напряжения, повысит надежность электроснабжения, приведет к уменьшению затрат на эксплуатацию и снижению потерь.

Все работы будут выполнены хозяйственным способом, их стоимость составит около четырехсот тысяч рублей. Завершить реконструкцию участка планируется к концу августа.

