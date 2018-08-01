Руководитель компании "Россети" Павел Ливинский поблагодарил волгоградских энергетиков

Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский направил благодарственное письмо в адрес волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети"), в котором выразил признательность его руководителю Анатолию Кушнерову и всем работникам коллектива за вклад в обеспечение электроснабжения чемпионата мира по футболу.

Глава компании "Россети" поблагодарил энергетиков за отлично выполненную работу, проявленную самоотдачу, эффективную организацию труда. "Благодаря совместным усилиям, высокому уровню подготовки персонала филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" было обеспечено надежное и качественное электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на высоком профессиональном уровне", - отметил Павел Ливинский.