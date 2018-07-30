В результате модернизации производства и внедрения современных технологий организации труда ЦКБМ более чем в пять раз увеличил выпуск продукции

АО "ЦКБМ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершает модернизацию производственных мощностей в рамках двухлетнего инвестиционного проекта: на площадках предприятия обновлен парк высокотехнологичного станочного оборудования.

"С 2017 года мы регулярно вводим в строй новые станки токарной и фрезерной группы. В июне этого года запущены токарно-карусельные обрабатывающие центры с ЧПУ, которые позволят эффективнее обрабатывать детали сложной геометрической формы. Позже эти центры будут работать в трехсменном режиме под руководством лидера малой группы, опытного оператора станков Виктора Сиротина. Также запущен новый участок пятикоординатной обработки. В дальнейшем планируется обслуживание нескольких обрабатывающих центров одним оператором",- отметил директор по производству ЦКБМ Алексей Кузьмин.

АО "ЦКБМ" - единственный российский разработчик и изготовитель главных циркуляционных насосов для водо-водяных энергетических реакторов. Предприятие имеет устойчивый отраслевой заказ на поставку ГЦН и уверенно сохраняет высокий ритм работы: десять насосных агрегатов ежегодно. Кроме того, всем заказчикам регулярно поставляются запасные части и инструмент. Благодаря внедрению методов и принципов Производственной Системы "Росатом" предприятие с 2014 года увеличило пропускную способность в пять раз - с 2 до 11 выемных частей ГЦНА, снизив время протекания основных производственных процессов в два раза и сократив время запуска в производство в шесть раз. Современное оборудование, приобретаемое в рамках инвестпроекта, позволит завершить компактизацию производства на двух площадках с планировками на принципах ПСР.

"Предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед. Также в этом году ЦКБМ подтвердило статус "Лидер ПСР" и стало первым в рейтинге ПСР-предприятий Госкорпорации "Росатом". Осознавая ответственность перед нашими партнерами в России и за рубежом, мы меняем изношенное и устаревшее станочное оборудование на современные высокопроизводительные центры, повышаем эффективность работы и качество нашей продукции. Заключительным этапом данного инвестпроекта станет пуск в эксплуатацию тринадцатого по счету станка - вертикально-фрезерного обрабатывающего центра", - сообщил первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ЦКБМ Сергей Щуцкий.

Более семидесяти лет "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (основано в 1945 г.) создает высокотехнологичное оборудование для атомной промышленности: главные циркуляционные насосы, герметичные, консольные, питательные и аварийные насосы для АЭС, а также широкий спектр дистанционно-управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами.