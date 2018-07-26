Во Владивостоке прошел Дальневосточный морской салон

На площадке Дальневосточного федерального университета прошёл первый международный дальневосточный морской салон МДМС-2018. Мероприятие организовано Министерством промышленности и торговли РФ. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Ключевые цели мероприятия – развитие судостроительного кластера и сопутствующих отраслей на Дальнем Востоке России, а также укрепление отраслевой интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. МДМС-2018 обещает стать крупнейшим специализированным деловым мероприятием, объединив более 1500 участников из России и зарубежных стран. К участию приглашены российские и иностранные государственные деятели, главы субъектов Российской Федерации, руководители крупнейших корпораций, признанные эксперты и представители ведущих СМИ.

"Ни одна страна в мире не обладает таким потенциалом в судостроительной отрасли, как Россия. Первый морской салон во Владивостоке представил весь потенциал и возможности отечественного гражданского судостроения и судоремонта, судоходства и портовой инфраструктуры. Данное мероприятие буквально "бросило якорь" на Дальнем Востоке, что подтвердило большое количество проведенных встреч, переговоров и первые заключенные соглашения на полях МДМС-2018. Уверен, в будущем эксперты отрасли будут прибывать во Владивосток для участия в Салоне на регулярной основе", — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках деловой программы 27 июля под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова состоялось совещание по перспективам загрузки Судостроительного комплекса "Звезда" с участием заказчиков судов, таких как ПАО "Газпром", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "НОВАТЭК" и др.

"Проведение Международного дальневосточного морского салона имеет большое значение для развития отечественного судостроительного кластера и сопутствующих отраслей промышленности на Дальнем Востоке России. Выбор Владивостока в качестве площадки проведения мероприятия открывает возможности для сотрудничества и интеграции с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, со стороны которых наблюдается интерес к новинкам российского судостроения, технологиям в области освоения Мирового океана и Арктической зоны", — подчеркнул Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев отметил особую важность развития Дальневосточных судостроительных предприятий.

"Дальневосточный морской салон – это то событие, которое очередной раз доказывает, что Россия является активным игроком на мировой арене судостроения. Уверен, что МДМС станет не только отличной площадкой для налаживания деловых связей, но и в целом окажет положительное влияние на развитие Дальнего Востока", - подчеркнул замглавы Минпромторга России.

