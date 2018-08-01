На Совете директоров ПАО "МОЭСК" рассмотрен вопрос о развитии цифровых районов электрических сетей и утверждена комплексная программа по снижению потерь на 2018-22 гг.

На состоявшемся 31 июля т.г. заседании Совета директоров ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ГК "Россети") в форме совместного присутствия под председательством генерального директора ПАО "Россети" Павла Ливинского принято решение об утверждении комплексной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях МОЭСК на период 2018-2022 гг.

Также в рамках заседания обсуждался вопрос о развитии цифровых районов электрических сетей Общества. По итогам дискуссии было принято решение по результатам проведенного проектирования, до выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированную (с учетом проведенных проектно-изыскательских работ) программу по реализации проекта Цифрового РЭС на территории Истринского района Московской области.

Цифровой РЭС является частью реализуемой ПАО "Россети" программы построения цифровой сети на территории России до 2030 года.

Цифровой РЭС - это высокоавтоматизированный район распределительных электрических сетей, управляемый в режиме реального времени и отслеживающий параметры и режимы работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии. Его отличают повышенная наблюдаемость и управляемость посредством цифровых систем связи и оборудования. Создание цифрового РЭС позволит не только повысить надежность существующего электроснабжения потребителей, но и значительно сократить операционные расходы, в том числе направленные на ремонт оборудования.

"Повсеместное внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе дает возможность как качественно улучшить надежность электроснабжения, так и предложить потребителям современные дополнительные сервисы за счет развития интернета вещей на базе существующих энергообъектов. Уверен, реализация утвержденных сегодня планов позволит вывести показатели электросетевого комплекса столичного региона на уровень лучших мировых практик", - заявил в заключение Павел Ливинский.